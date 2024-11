Exclusivo: dentro da cadeia, mãe nega que matou filho de 53 dias e diz ser inocente, em Franca Thalita Ariel Freitas de Camargos, de 25 anos, está presa após bebê ter morrido com hematomas e fraturas; ela falou ao Cidade Alerta Interior nesta sexta, 8 Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 08/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 08/11/2024 - 20h08 ) twitter

O jornalismo da Record obteve uma entrevista exclusiva com Thalita Ariel Freitas de Camargos, de 25 anos, a mulher suspeita de ter matado o próprio filho, um bebê de apenas 53 dias de vida, no Parque Vicente Leporace, em Franca. Segundo a Polícia, Micael Benício Freitas Bernardo teve uma parada cardíaca, estava com hematomas pelo corpo e morreu pouco depois de dar entrada no hospital, no dia 27 de outubro.

Os laudos do Instituto Médico Legal (IML) constataram que o bebê sofreu múltiplas fraturas. Thalita está presa desde a última terça-feira (5); o marido, o pintor Paulo Ricardo Borges Bernardo, de 22 anos, também está detido. Ao Cidade Alerta Interior, Thalita negou ter relação com a morte do filho e alega inocência.