Exclusivo: nova vítima denuncia agressões de homem que torturou esposa grávida e enteada, em Ribeirão Preto Gustavo Gonçalves, de 42 anos, foi preso em flagrante após torturar e manter mãe e filha em cárcere privado no bairro Ipiranga, no último dia 13; outra ex-mulher de Gustavo também fez denúncia ao Cidade Alerta Interior Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 21/11/2024 - 09h32 (Atualizado em 21/11/2024 - 09h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exclusivo: nova vítima denuncia agressões de homem que torturou esposa grávida e enteada, em Ribeirão Preto

O Cidade Alerta volta a falar sobre o caso de mãe e filha que foram resgatadas após serem agredidas e mantidas em cárcere privado por 3 dias consecutivos, no bairro Ipiranga, Zona Norte de Ribeirão Preto. O caso aconteceu no último dia 13 de novembro; Gustavo Gonçalves, de 42 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após a companheira grávida, de 48 anos, conseguir fugir da residência do casal na Rua Rio Formoso e pedir socorro a vizinhos. Após a divulgação do caso no Cidade Alerta, uma ex-mulher do agressor contou que também foi agredida por ele.

*Reportagem exibida em 19/11/2024.