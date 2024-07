Família de ciclista morto, contesta versão de motorista: Vítima era experiente em Rodovias Motorista Alega Que Ciclista Invadiu a Pista, Mas Família Não Concorda Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 29/07/2024 - 17h30 (Atualizado em 29/07/2024 - 17h30 ) ‌



Família de ciclista morto, contesta versão de motorista: Vítima era experiente em Rodovias

Luciano da Silva, de 47 anos, era caminhoneiro e nas horas vagas gostava de praticar ciclismo. No dia 14 de julho, um domingo de manhã, ele pedalava pelo Anel Viário Sul quando foi atingido por um carro dirigido por um jovem de 19 anos. Luciano não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool, mas não suficiente para um crime de trânsito. O jovem foi liberado. Em depoimento, ele disse que o ciclista invadiu a pista e entrou na frente do carro, não conseguindo evitar a batida. A família contesta essa versão. Reportagem exibida em 26/07/2024