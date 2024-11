GCM apreende arma e grande quantidade de drogas no Jardim Aeroporto, em Ribeirão Preto Drogas estavam escondidas dentro de residência e foram localizadas com a ajuda do cão Venom; ninguém foi preso

Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 26/11/2024 - 10h02 (Atualizado em 26/11/2024 - 10h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share