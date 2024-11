Homem é morto de forma brutal com golpes de picareta, em Buritizal Crime chocou cidade de 4,3 mil habitantes, que não registrava homicídios desde 2021 Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 13/11/2024 - 09h35 (Atualizado em 13/11/2024 - 09h35 ) twitter

A morte brutal do trabalhador Roberto Carlos de Campos, de 55 anos, abalou a pacata Buritizal. Roberto foi assassinado com golpes de picareta no meio da rua por um jovem de apenas 23 anos, que também ficou ferido, mas foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O crime que interrompeu a tranquilidade do município de 4,3 mil habitantes, que não registrava um homicídio há mais de 3 anos.

*Reportagem exibida em 12/11/2024.