Homem que agrediu atual namorado da ex no meio da rua tinha histórico violento, em Ribeirão Preto

A Justiça de Ribeirão Preto decretou nesta sexta (1º) a prisão preventiva de Daniel Valeriano de Brito, de 39 anos, suspeito de agredir o entregador Francisco Machado Fortuna, de 43 anos, com socos, chutes e golpes de capacete. O crime aconteceu na madrugada desta quinta (31), no Avelino Alves Palma, Zona Norte da cidade. Francisco teve afundamento de crânio, perda de todos os dentes e danos na visão; ele foi entubado e está internado na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-EU) em estado grave. O crime teria sido motivado por ciúmes, já que Francisco é o atual namorado da ex-companheira de Daniel.

*Reportagem exibida em 01/11/2024.