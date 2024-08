Mãe de mulher que morreu queimada pelo ex na frente da filha fala sobre condenação do assassino, em Guaíra Ex-companheiro Marcelo Nascimento foi condenado a 44 anos de prisão pela morte de Elaine Ribeiro, em setembro de 2023 Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 14/08/2024 - 09h19 (Atualizado em 14/08/2024 - 09h19 ) ‌



Exclusivo: mãe de mulher que morreu queimada na frente da filha fala sobre condenação do assassino, em Guaíra

Pela primeira vez, a família de Elaine Ribeiro. de 40 anos, que morreu após ser queimada pelo ex-marido em Guaíra em setembro de 2023, quebrou o silêncio para falar como era a relação do casal. O assassino, Marcelo Nascimento, foi condenado a 44 anos de prisão por atrair Elaine, atear fogo e matá-la enquanto ela dormia, e na frente da filha. A motivação do criminoso era evitar que Elaine comparecesse a uma audiência em processo de violência doméstica contra ele, que seria realizada no mesmo dia do crime.

*Reportagem exibida em 13/08/2024.