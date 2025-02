Mais de 100 cirurgias eletivas serão reagendadas após incêndio no HC de Ribeirão Preto Nove pessoas foram transferidas para outros hospitais após incêndio no campus da USP nesta sexta (10); HC abriu apuração interna sobre o caso Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 14/01/2025 - 09h42 (Atualizado em 14/01/2025 - 09h42 ) twitter

Mais de 100 cirurgias eletivas foram adiadas após o incêndio que atingiu a casa de máquinas do Hospital das Clínicas, no Campus da USP, em Ribeirão Preto. O incidente aconteceu na última sexta (10), e nove pessoas precisaram ser transferidas para outros hospitais da cidade e da região. A superintendência do HC abriu uma apuração interna para verificar as causas do incêndio.

*Reportagem exibida em 13/01/2025.