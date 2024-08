Mesmo foragido, homem que matou vizinho por causa de barulho de máquina será julgado, em Ituverava Hilário Alves de Freitas foi morto em julho de 2021; acusado do crime não se apresentou à Polícia até hoje Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 08/08/2024 - 09h10 (Atualizado em 08/08/2024 - 09h15 ) ‌



Mesmo foragido, homem que matou vizinho a tiros por causa de barulho vai a júri em Ituverava

Mesmo foragido, o homem que matou o vizinho catador de recicláveis em Ituverava, por conta do barulho alto da máquina usada para prensar os materiais, vai à júri popular. Hilário Alves de Freitas, de 60 anos, foi morto em julho de 2021 no depósito de recicláveis dele; o acusado do crime, Antônio José da Luz, de 69 anos, fugiu e não se apresentou à Polícia até nesta. A expectativa da família e amigos da vítima, é que o assassino se apresente no dia do julgamento, que será nesta quinta (8).

*Reportagem exibida em 07/08/2024.