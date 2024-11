Mistério: homem sai para rua e é encontrado morto com rosto e orelha decepados, em Pontal Joel Benedito teria sido encontrado machucado e sem vida pela dona da casa onde ele morava, nos fundos de um bar Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 24/10/2024 - 09h12 (Atualizado em 24/10/2024 - 09h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mistério: homem sai para rua e é encontrado morto com rosto e orelha decepados, em Pontal

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 54 anos, encontrado em um bar com parte do rosto e uma orelha decepados, na noite desta terça (22), em Pontal. Joel Benedito teria sido encontrado machucado e já sem vida pela dona da casa onde ele morava, nos fundos de um bar. A testemunha afirmou à Polícia que chegou a tomar café com a vítima, que depois teria ido para a calçada na frente do bar, mas demorou a retornar para casa.

*Reportagem exibida em 23/10/2024.