Morre homem agredido com capacete e chutes pelo ex da namorada, em Ribeirão Preto Francisco Fortuna, de 43 anos, trabalhava como entregador e foi espancado no meio da rua pelo ex-namorado dela, Daniel Valeriano de Brito; agressor segue foragido Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 22/11/2024 - 09h27 (Atualizado em 22/11/2024 - 09h27 ) twitter

Morreu no final da tarde desta quinta (21) em Ribeirão Preto o entregador Francisco Fortuna, de 43 anos, brutalmente agredido pelo ex da namorada dele, o motoboy Daniel Valeriano de Brito, de 39 anos. O caso aconteceu no bairro Avelino Palma, Zona Norte da cidade, no último dia 31 de outubro. Segundo familiares da vítima, o que pode ter motivado o crime foi ciúmes; Francisco teve fraturas nos ossos da cabeça, perdeu todos os dentes da boca e chegou a ser entubado em estado gravíssimo na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE). Nos últimos dias, o entregador teve uma piora no quadro. A família pede ajuda para encontrar e prender Daniel, que está foragido há 21 dias.

*Reportagem exibida em 21/11/2024.