Motorista atropela criança de 4 anos e foge sem prestar socorro, em Barrinha Alana Isabelle foi atingida por carro preto enquanto atravessava rua para encontrar a mãe Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 21/11/2024 - 09h44 (Atualizado em 21/11/2024 - 09h44 )

Motorista atropela criança de 4 anos e foge sem prestar socorro, em Barrinha

A Polícia Civil está à procura do motorista que fugiu após atropelar e deixar uma criança de 4 anos em estado grave, na tarde desta segunda (18), no bairro Jardim Paulista, em Barrinha. Alana Isabelle estava em frente à casa da avó quando atravessou a rua para encontrar a mãe e foi atropelada por um carro preto. Apesar do impacto, o motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local. Ela foi socorrida a uma unidade de saúde de Barrinha e encaminhada à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) de Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 19/11/2024.