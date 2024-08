O que aconteceu com Rosinai? Produtora de queijo está desaparecida há 3 meses em Cristais Paulista Rosinai Cardoso desapareceu após casa dela pegar fogo na zona rural da cidade, em maio Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 09/08/2024 - 17h20 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O que aconteceu com Rosinai? Produtora de queijo está desaparecida há 3 meses em Cristais Paulista

Um mistério que ainda não foi desvendado: o que aconteceu com Rosinai? A produtora de queijos que desapareceu depois que a casa onde ela morava pegou fogo, na zona rural de Cristais Paulista.Neste sábado (3), completam-se 3 meses do sumiço de Rosinai. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Rosinai e descartou o envolvimento do ex-marido dela, o qual ela já havia denunciado por ameaça e violência doméstica.

*Reportagem exibida em 02/08/2024.