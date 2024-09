Polícia de Barretos esclarece roubo de 'pedras de boi' avaliadas em R$400 mil Dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos após 8 meses do roubo Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 10/09/2024 - 09h24 (Atualizado em 10/09/2024 - 09h24 ) ‌



A Polícia Civil de Barretos esclareceu nesta segunda (9) um caso de roubo de vesículas biliares bovinas, as chamadas “pedras de boi”, avaliadas em R$ 400 mil, em novembro de 2023. Uma pessoa já estava presa por conta de outro roubo e, durante as investigações, foi descoberto que ela também participou do assalto das pedras de boi. Após oito meses, um segundo suspeito de envolvimento no crime foi preso nesta segunda (9).

*Reportagem exibida em 09/09/2024.