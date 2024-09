Polícia prende homem procurado pela Justiça e apreende cocaína dentro de casa, em Barretos Investigadores receberam denúncia anônima sobre localização do suspeito no bairro Zequinha Amêndola Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 06/09/2024 - 09h40 (Atualizado em 06/09/2024 - 09h40 ) ‌



Polícia prende homem procurado pela Justiça e apreende cocaína dentro de casa, em Barretos

A Polícia Civil prendeu nesta quinta (5) um homem procurado pela Justiça e apreendeu mais de 6kg de cocaína dentro de um imóvel no bairro Zequinha Amêndola, em Barretos. A prisão aconteceu após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima que apontava a localização do suspeito, que já era conhecido do meio policial por tráfico de drogas.

*Reportagem exibida em 05/09/2024.