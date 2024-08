Tragédia do voo 2283: avião da VOEPASS cai e mata 62 pessoas em Vinhedo, interior de SP Aeronave caiu em condomínio fechado na tarde desta sexta (12); saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 12/08/2024 - 09h14 (Atualizado em 12/08/2024 - 09h14 ) ‌



A queda de uma aeronave da companhia VOEPASS Linhas Aéreas (antiga Passaredo) em um condomínio fechado matou 62 pessoas na tarde desta sexta (12), na região do bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo. O avião saiu de Cascavel, no interior do Paraná, e seguia em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em SP, quando caiu pouco depois das 13h20. Uma das vítimas é a comissária de bordo Rúbia Lima, de 41 anos, natural de Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 09/08/2024.