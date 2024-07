Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Tutora reencontra a Milu, cachorrinha desaparecida após atropelamento, em Franca

Um reencontro com final feliz em Franca. O Cidade Alerta mostrou nesta quarta (10) o caso da cachorrinha Milu, atropelada no Jardim Tropical, em Franca. O motorista fugiu sem prestar socorro – mas outro condutor que passava pelo local, resgatou o animal ferido, colocou no carro e foi embora. A tutora da Milu ficou desesperada e pediu ajuda para encontrá-la – e isso aconteceu nesta quinta (11).

*Reportagem exibida em 11/07/2024.