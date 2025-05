Faça a sua inscrição no Bora de Bike 2025 O Pedala Record está de cara nova, a 9ª edição do evento, acontecerá no mês de junho em Ribeirão Preto! Confira todos os detalhes! Record Interior SP|Do R7 08/05/2025 - 20h24 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h24 ) twitter

Confira todas as informações sobre o evento

Está chegando a hora! O Pedala Record está de cara nova, a 9ª edição do evento, agora intitulado como Bora de Bike, será no domingo, dia 8 de junho, a partir das 8h, com concentração no Parque Dr. Luiz Carlos Raya, no Jardim Botânico. E nós já estamos como? Ansiosíssimos!

Venha se divertir com a gente nesse passeio ciclístico que já é marca registrada da Record Interior SP aqui em Ribeirão Preto, e aproveitar os serviços que serão oferecidos!

Os primeiros 1000 inscritos garantem uma camiseta exclusiva do evento, desde que levem 1kg de alimento não perecível para doação a entidades assistenciais de Ribeirão Preto. Não se esqueça de levar a sua doação, hein?

Saiba tudo sobre o nosso #BoradeBike de Ribeirão Preto:

Percurso

O percurso possui 6,5 KM e terá concentração, saída e chegada no Parque Dr. Luiz Carlos Raya (Rua Severiano Amaro dos Santos, s/n, Jardim Botânico), em Ribeirão Preto.

Aluguel de bikes para o dia do evento

Teremos aluguel de bikes para o dia do Bora de Bike (é necessário que a locação seja realizada em até 48h antes do evento)

Informações:

Valor padrão da locação: R$30

Contato para locação: 16 98152-2102

Retirada das camisetas

A retirada das camisetas será no dia do evento, também no Parque Dr. Luiz Carlos Raya.

Não se esqueça que, para ganhar a camiseta, é preciso estar entre os primeiros 1.000 inscritos no Bora de Bike e levar 1kg de alimento não perecível no ato de retirada da camiseta, no Parque Raya.

Serviços

- Kit fruta

- Aula de Ritmos

- Plataforma 360º

- Sorteio de brindes

- Teste de acuidade visual

- Quick Massage

- Aferição de Pressão

- Teste de Glicemia

- Avaliação e orientação nutricional

- Avaliação física

- Recovery e Avaliação funcional esportiva e cardiovascular

- Instrução de higiene oral infantil com escovódromo e a participação especial do Robôdente

- Entretenimento para as crianças: Cama Elástica, Brinquedos, Pintura de Desenhos

E muito mais!

Participe com a gente! Use a #BoradeBike

Queremos ver o seu conteúdo! Marque a #BoradeBike pra gente compartilhar os seus registros no evento. Acompanhe a hashtag e nosso Instagram @recordinteriorsp para ficar por dentro de todas as novidades!

Ficou com alguma dúvida?

Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: boradebike@recordinteriorsp.com.br ou telefone: (16) 3512-1616.