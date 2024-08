30ª Fenasucro & Agrocana começa nesta terça (13) com visita do governador de SP Tarcísio de Freitas participou de abertura oficial da principal feira do setor de bioenergia, em Sertãozinho

SP Record|Do R7 Record Interior SP 14/08/2024 - 09h42 (Atualizado em 14/08/2024 - 09h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌