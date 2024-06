SP Record |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

Alunos da rede municipal recebem novos uniformes para o frio, em Ribeirão Preto

Com o início do inverno, a Prefeitura de Ribeirão Preto começou a distribuir pelo 2º ano consecutivo os agasalhos para as crianças da rede municipal de Educação. Cerca de 50 mil abrigos vão ser entregues para os estudantes.

*Reportagem exibida em 24/06/2024.