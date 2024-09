Animais recebem sorvete de frutas para amenizar o calor no Parque Ecológico de São Carlos Onda de calor que atinge o Sudeste deve durar até o fim desta semana SP Record|Do R7 Record Interior SP 09/09/2024 - 10h15 (Atualizado em 09/09/2024 - 10h15 ) ‌



‌



A onda de calor que atinge o Sudeste deve durar pelo menos até o fim da semana que vem – e não são somente os humanos que redobram os cuidados com as temperaturas tão altas. Os animais também precisam de cuidados especiais. No Parque Ecológico de São Carlos, a alimentação dos animais teve que mudar e as frutas congeladas viraram sorvete.

*Reportagem exibida em 06/09/2024.