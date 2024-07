Aplicativo ajuda a prevenir afogamentos, em Ribeirão Preto Alerta e prevenção: App ajuda a salvar crianças de afogamento SP Record|Do R7 Record Interior SP 26/07/2024 - 16h07 (Atualizado em 26/07/2024 - 16h08 ) ‌



Aplicativo ajuda a prevenir afogamentos em Ribeirão Preto

No Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, uma iniciativa em Ribeirão Preto está salvando crianças, com a ajuda de um aplicativo inovador. A reportagem de Rafael Pascuim destaca a importância do projeto, que visa prevenir afogamentos no Brasil, onde mais de cinco mil mortes por ano ocorrem por esse motivo.

*Reportagem exibida em 25/07/2024.