Centro Universitário UNIFAFIBE inicia novo Curso de Odontologia em 2025, em Bebedouro Setor da odontologia está em crescimento na região, com mais de 2 mil dentistas registrados SP Record|Do R7 Record Interior SP 11/11/2024 - 09h40 (Atualizado em 11/11/2024 - 09h40 )

Uma boa saúde bucal é responsável por evitar diversas doenças, além de elevar a autoestima. Só que para isso acontecer, além de fazer a nossa parte, a ajuda do dentista é fundamental. Nas principais cidades da região de Ribeirão Preto, atualmente são mais de 2 mil dentistas registrados no conselho regional de odontologia. Em Bebedouro, uma instituição de ensino particular inicia sua primeira turma de Odontologia em 2025, apostando na formação de novos profissionais.

*Reportagem exibida em 08/11/2024.