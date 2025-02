Com baixa adesão, USP intensifica vacinação contra febre amarela no Campus de Ribeirão Preto Até a última sexta (10), seis macacos bugios foram encontrados mortos no Campus; universidade montou esquema itinerante SP Record|Do R7 Record Interior SP 14/01/2025 - 10h00 (Atualizado em 14/01/2025 - 10h00 ) twitter

Com baixa adesão, USP intensifica vacinação contra febre amarela no Campus de Ribeirão Preto

A USP de Ribeirão Preto começou nesta segunda (13) um esquema de vacinação itinerante contra a febre amarela no campus e em bairros próximos à universidade. Segundo a USP, a medida foi tomada depois que foi constatada baixa adesão de pessoas à vacinação contra a doença. Até sexta-feira (10), seis bugios foram encontrados mortos na área da universidade. Equipes da Escola de Enfermagem da USP e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde vão percorrer os departamentos da universidade e as regiões do Jardim Recreio e Avenida do Café, na Zona Oeste da cidade, para vacinar moradores e funcionários.

*Reportagem exibida em 13/01/2025.