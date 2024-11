Comércio de Ribeirão Preto inicia contratação de temporários para o fim de ano Número de vagas no comércio deve ser 18% maior em 2024, aponta levantamento SP Record|Do R7 Record Interior SP 01/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 10h42 ) twitter

Comércio de Ribeirão Preto inicia contratações de temporários para o fim de ano

Boa notícia para quem está procurando emprego: a contratação de temporários para o fim de ano no setor de serviços já começou. Em Ribeirão Preto, o número de vagas no comércio deve ser 18% maior este ano, de acordo com um levantamento da Associação Comercial e Industrial da cidade (Acirp).

*Reportagem exibida em 31/10/2024.