Conheça Gavião Peixoto, a cidade com a melhor qualidade de vida do Brasil Município de 4,7 mil habitantes ficou em 1º lugar no ranking do Índice de Progresso Social (IPS) entre todas as cidades do Brasil

‌



A+

A-

Conheça Gavião Peixoto, a cidade com a melhor qualidade de vida do Brasil

Um município da região de Ribeirão Preto, com menos de 5 mil habitantes, ficou em 1º lugar em um ranking que elege as cidades com maior qualidade de vida do Brasil. Gavião Peixoto já foi distrito de Araraquara e, hoje, está no topo do chamado Índice de Progresso Social (IPS), uma metodologia que avalia a qualidade de vida da população no Brasil a partir de dados oficiais.

*Reportagem exibida em 11/07/2024.