SP Record |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

Contratos de namoro: documento para formalizar relação tem ganhado adeptos pelo Brasil

Nesta quarta (12), é o Dia dos Namorados – e no amor, vale até mesmo o que está escrito e registrado em cartório. Nos últimos anos, o Brasil teve um aumento no número de contratos de namoros; a ideia de formalizar a relação com documentos tem ganhado cada vez mais adeptos.

*Reportagem exibida em 12/06/2024.