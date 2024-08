Eleições 2024: partidos têm até esta quinta (15) para registrarem candidatos Em Ribeirão Preto, 5 pré-candidatos devem disputar a Prefeitura da maior cidade da região SP Record|Do R7 Record Interior SP 13/08/2024 - 09h31 (Atualizado em 13/08/2024 - 09h31 ) ‌



Eleições 2024: partidos têm até esta quinta (15) para registrarem candidatos

No dia 6 de outubro, vamos eleger vereadores, vices e prefeitos - e essa é uma semana decisiva para as eleições. Os partidos têm até esta quinta-feira (15) para registrar as candidaturas. Em Ribeirão Preto, 5 pré-candidatos devem disputar o comando da maior cidade da região. Para 2024, o número de eleitores ribeirão-pretanos cresceu 2%: mais de 477 mil eleitores devem ir às urnas.

*Reportagem exibida em 12/08/2024.