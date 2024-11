Enem 2024: redação não foi óbvia, mas seguiu tendência da prova, aponta professor de Ribeirão Preto Tema deste ano da redação do Enem foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil” SP Record|Do R7 Record Interior SP 05/11/2024 - 10h15 (Atualizado em 05/11/2024 - 10h15 ) twitter

Neste domingo (3), aconteceu o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Em Ribeirão Preto, Franca e Barretos, foram mais de 38 mil inscritos, um aumento de 12,5% em relação à quantidade registrada em 2023. Na redação, o tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”; segundo especialistas, não foi um tema óbvio, mas seguiu a tendência da prova. O coordenador pedagógico de um curso especializado em redação em Ribeirão Preto, Henrique Júnio Felipe, fala mais sobre o assunto.

*Reportagem exibida em 04/11/2024.