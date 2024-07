‌



Férias na Record Interior: Museu Casa de Portinari oferece programação especial em Brodowski

No terceiro episódio da série Férias na Record Interior, vamos conhecer um dos museus mais importantes do interior de São Paulo. O Museu Casa de Portinari, em Brodowski, está com uma programação especial durante as férias, com artes e atividades gratuitas para toda a família.

*Reportagem exibida em 10/07/2024.