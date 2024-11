Hemocentro de Ribeirão Preto vai desenvolver pesquisa contra o lúpus Terapia Car-T Cell será testada a partir de 2025 para combate à doença, que afeta pele, rins e pulmões SP Record|Do R7 Record Interior SP 11/11/2024 - 09h34 (Atualizado em 11/11/2024 - 09h34 ) twitter

A medicina e a ciência estão mais uma vez unidas na esperança para o tratamento de uma doença que atinge mais de 300 mil brasileiros: o lúpus. A doença autoimune afeta órgãos como a pele, os rins e os pulmões. Uma terapia já conhecida no tratamento do câncer, a Car-T Cell, será testada a partir de 2025, por pesquisadores do Hemocentro e do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 08/11/2024.