Hospital das Clínicas faz cirurgia robótica inédita de retirada de pâncreas em bebê, em Ribeirão Preto Menina de 7 meses tem doença rara que provoca a produção de insulina em excesso SP Record|Do R7 Record Interior SP 06/08/2024 - 10h31 (Atualizado em 06/08/2024 - 10h31 ) ‌



O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto realizou a primeira cirurgia do mundo com um robô para retirada de parte do pâncreas de uma criança, que tem hiperinsulinismo, uma doença rara que provoca a produção de insulina em excesso. A equipe médica decidiu usar o robô para ter mais precisão no procedimento, que retirou 98% do pâncreas da menina; a criança tinha apenas 7 meses quando foi operada.

*Reportagem exibida em 05/08/2024.