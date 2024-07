SP Record |Do R7 Record Interior SP

Incêndio atinge vegetação às margens do Anel Viário Norte, em Ribeirão Preto Chamas se espalharam pela lateral da pista e fumaça atrapalhou motoristas nesta terça (16)

‌



A+

A-

Incêndio atinge vegetação às margens do Anel Viário Norte, em Ribeirão Preto

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação e assustou motoristas no final da tarde desta terça (16), no Anel Viário Norte, em Ribeirão Preto. As chamas se espalharam pelas margens da pista e a fumaça atrapalhou motoristas; equipes dos Bombeiros e da concessionária que administra o trecho controlaram o fogo.

*Reportagem exibida em 16/07/2024.