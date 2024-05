SP Record |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

Moradora derruba paredes para ligar imóveis e prédio é evacuado por risco de desabar, em Sertãozinho

Cerca de 60 pessoas tiveram que deixar os apartamentos onde vivem em um condomínio por causa do risco de desabamento, em Sertãozinho. O motivo seria uma obra irregular no térreo do prédio, feita por uma moradora, que derrubou uma parede para tentar interligar imóveis dela.

*Reportagem exibida em 09/05/2024.