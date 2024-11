Mutirão do emprego oferece 1,3 mil vagas de trabalho nesta sexta, 8, em Ribeirão Preto Evento acontece na Biblioteca Sinhá Junqueira, das 9h às 13h, no Centro SP Record|Do R7 Record Interior SP 08/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 10h10 ) twitter

Oportunidade para quem está procurando uma vaga no mercado de trabalho. A partir desta sexta, 8, tem mutirão que oferece 1,3 mil vagas em vários setores, em Ribeirão Preto. André Luis Rezende, representante do Sindicato do Comércio Varejista (Sincovarp), fala mais sobre o mutirão.

*Reportagem exibida em 07/11/2024.