Paulistão Série A3: Comercial apresenta mais 7 novos reforços para o elenco de 2025 No total, já são 17 contratações para a disputa do Paulistão Série A3 SP Record|Do R7 Record Interior SP 19/11/2024 - 10h30 (Atualizado em 19/11/2024 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paulistão Série A3: Comercial apresenta mais 7 novos reforços para o elenco de 2025

O Comercial de Ribeirão Preto anunciou nesta segunda (18) mais sete novos reforços para o elenco de 2025. No total, são 17 contratações para a disputa do Paulistão Série A3. O anúncio foi feito em uma coletiva no Estádio Palma Travassos. Segundo o presidente do time, ainda terão mais duas contratações nas próximas semanas.

*Reportagem exibida em 18/11/2024.