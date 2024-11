Preço da carne sobe quase 6% em outubro e pode impactar ceia de final do ano Aumento nos preços das carnes foi o maior impacto da inflação de alimentos, diz IBGE SP Record|Do R7 Record Interior SP 14/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 14/11/2024 - 09h50 ) twitter

Os preços das carnes nos supermercados e açougues vêm assustando consumidores. No mês passado, as carnes subiram 5,8%, sendo o maior impacto da inflação de alimentos segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse aumento pode impactar quem está pensando no cardápio nas festas de fim de ano.

*Reportagem exibida em 13/11/2024.