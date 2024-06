SP Record |Do R7 Record Interior SP

Sem turistas: rodovia interditada por erosão causa prejuízos, em Cristais Paulista Ponte desabou e as obras de reconstrução ainda não saíram do papel na região de Águas Quentes

A interdição da Vicinal Manoel Carrijo, em Cristais Paulista, está causando prejuízos para quem trabalha com turismo. A estrada, que liga ao destino turístico de Águas Quentes, famoso na região por conta das cachoeiras, está bloqueada desde janeiro, devido às fortes chuvas. Uma ponte desabou e as obras de reconstrução ainda não saíram do papel; quem passa pela região precisa fazer um desvio por estrada de terra de quase 10km.

*Reportagem exibida em 21/06/2024.