Alto contraste

A+

A-

Supera Parque inaugura nova estrutura para receber empresas em Ribeirão Preto

O Supera Parque inaugurou nesta semana uma nova estrutura para receber empresas empreendedoras que estão começando no mercado, em Ribeirão Preto. O parque tecnológico, criado com dinheiro e apoio do poder público, fica dentro da USP e já abriga 80 empreendimentos, com negócios de R$ 50 milhões e geração de 500 empregos.

*Reportagem exibida em 12/06/2024.