Tecnologia em plantio mecanizado: DMB comemora 60 anos atendendo ao mercado canavieiro Empresa de Sertãozinho trabalha com o que há de mais moderno em máquinas e implementos agrícolas SP Record|Do R7 Record Interior SP 06/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 06/08/2024 - 11h11 ) ‌



A DMB Máquinas e Implementos Agrícolas, de Sertãozinho, completa 60 anos de história nesta segunda (5). A empresa trabalha com o que existe de mais moderno no plantio mecanizado da cana de açúcar - um mercado que não para de crescer na região de Ribeirão Preto e no Brasil.

*Reportagem exibida em 05/08/2024.