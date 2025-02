TOUR TROFÉU PAULISTÃO Tour do Troféu do Paulistão 2025 chega hoje no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, trazendo um evento cheio de atrações para torcedores de todas as idades.

Record Interior SP|Do R7 Record Interior SP 28/01/2025 - 17h32 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share