Concurso cultural do “Mundo Criança” premia alunos da rede municipal de Ribeirão Preto Mais de 36 mil estudantes de escolas públicas participaram do desafio Visita na Record|Do R7 Record Interior SP 23/11/2024 - 15h20 (Atualizado em 23/11/2024 - 15h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Concurso cultural do “Mundo Criança” premia alunos da rede municipal de Ribeirão Preto

Mais de 36 mil estudantes de escolas da rede municipal de Ribeirão Preto foram desafiados no concurso cultural de desenhos do projeto Mundo Criança, uma iniciativa da GP Educação com apoio da Remington Cursos Profissionalizantes, em parceria com a Record Interior SP e a Prefeitura de Ribeirão Preto. A proposta era que os alunos fizessem um desenho com o tema “Mundo Criança Viaja à Era da Inteligência Artificial”.