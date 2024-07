Férias: Bombeiros dão dicas para evitar acidentes com as crianças Acidentes com os pequenos aumentam cerca de 40% nessa época do ano, segundo a SBP

Férias: Bombeiros dão dicas para evitar acidentes com as crianças

Estamos no período de férias escolares e, nos dias de folga, a atenção de pais e responsáveis deve ser redobrada para evitar problemas com as crianças. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), os acidentes com os pequenos aumentam cerca de 40% nessa época do ano - e muitos deles, acontecem dentro de casa. O tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Mendonça Maia, traz dicas de cuidados com as crianças para evitar acidentes.