Festa junina: conscientização sobre queimaduras nesta época do ano Cerca de 1 milhão de acidentes com fogo acontecem todos os anos no Brasil

O mês de junho também é dedicado à prevenção das queimaduras. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras, anualmente, acontecem cerca de 1 milhão de acidentes deste tipo no Brasil - e as crianças representam 40% das vítimas. Com o inverno e as festas juninas chegando, a atenção precisa ser redobrada com fogueiras e fogos de artifício. Pedro Coltro, cirurgião plástico e professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, traz mais detalhes.