Museu Casa de Portinari comemora os 150 anos da memória da imigração italiana

A imigração italiana no brasil comemora 150 anos em 2024. Na região, um filho ilustre de imigrantes entrou para a história da arte: Cândido Portinari. Os pais do artista vieram da região de Vêneto, Na Itália. O Museu, antes a casa da família, guarda recordações de Portinari, com diferentes obras que expressam o orgulho e a memória da imigração. O gerente do Museu Casa de Portinari, Matheus Maia, fala mais sobre as celebrações e as novidades do espaço.