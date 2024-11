Prefeito eleito de Brodowski, Fábio Severi (PODEMOS) fala sobre desafios do mandato Severi foi eleito com mais de 44% dos votos válidos no último dia 6 de outubro

Visita na Record|Do R7 Record Interior SP 30/11/2024 - 15h20 (Atualizado em 30/11/2024 - 15h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share