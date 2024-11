Prefeito reeleito de Jaboticabal, Prof. Emerson (MDB) fala sobre próximo mandato Camargo foi reeleito com quase 56% dos votos válidos no último dia 6 de outubro Visita na Record|Do R7 Record Interior SP 26/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 15h00 ) twitter

Prefeito reeleito de Jaboticabal, Prof. Emerson (MDB) fala sobre próximo mandato

Vamos falar de Eleições 2024: municípios com menos de 200 mil eleitores já conheceram os novos prefeitos no último dia 6 de outubro. Em Jaboticabal, Professor Emerson Camargo (MDB) foi reeleito com quase 56% dos votos válidos. Emerson fala sobre os desafios e expectativas para o próximo mandato.