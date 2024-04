TV Correio|RECORD apresenta nova temporada do 'Verão é na Correio' Nova temporada do ‘Verão é na Correio’ estreia neste sábado (6)

(Divulgação TV Correio)

A TV Correio | RECORD vai estrear mais uma temporada do 'Verão é na Correio', a partir do dia 6 de janeiro. O programa especial de verão vai para a sua 13ª edição e promete trazer diversas atrações e novidades.

Durante todos os sábados de janeiro, das 12h30 às 15h, os telespectadores vão poder conferir um programa especial, com entrevistas exclusivas, receitas, esportes, além de diversas informações sobre saúde no verão e premiações.

Sob o comando de Bruna Borges e Serginho Montenegro, o 'Verão é na Correio' deste ano será realizado na Arena CSQ, na Praia do Bessa, em João Pessoa. A animação da estreia ficará por conta da Banda Tracundum e Prime Samba Pop.

A edição 2024 ganha mais um motivo para ser especial: é o 10º ano de Serginho Montenegro na atração. “É uma alegria imensa fazer parte desse projeto e esse ano será muito especial para mim por ser meu décimo ano no projeto! Uma honra estar apresentando um programa que leva alegria e entretenimento para as pessoas. Vai ser mais um ano incrível do Verão é na Correio!”, comentou o apresentador.

Nesta edição, o programa irá contar com três quadros especiais, sendo dois durante o programa ao vivo, e o outro nas redes sociais, nos dias que antecedem o programa.

O Esquenta Verão na Correio, clássico quadro nas redes sociais, poderá ser conferido no perfil @correiotv nos dias que antecedem a estréia do programa, apresentado por Letícia Silva e tratando sobre diversos temas que são assunto na estação.

Já com o programa no ar, o telespectador poderá conferir o que há de melhor no turismo no quadro “AZUL DA COR DO MAR” e o que é mais saboroso na gastronomia praiana no quadro “SABOR DE PRAIA”, apresentado especialmente pelo humorista Swami Marques. ''Pra mim está sendo um prazer enorme participar desse projeto, que já é bastante conhecido na Paraíba. Já tinha participado anteriormente como convidado, e agora como repórter, e está sendo uma experiência muito boa, principalmente de poder levar o humor através do meu trabalho e desta iniciativa de mais um projeto da TV Correio. Eu espero que quem assista goste, e consiga sentir a energia que eu e a equipe tentamos transmitir através das entrevistas, resenhas... foi uma experiência massa!'', comentou o influencer e produtor de conteúdo digital.

O programa conta ainda com a tradicional interação premiada, onde os telespectadores acompanham o programa na TV e nas redes sociais e podem levar pra casa diversos prêmios.

O ‘Verão é na Correio’ vai ao ar nos dias 6, 13, 20 e 27 de janeiro, com transmissão também pelo canal oficial da emissora no YouTube: youtube.com/TVCorreioOficial