Record TV Belém uma das emissoras mais prestigiadas no norte do Brasil Record Belém|Record TV Emissoras 23/10/2019 - 10h40 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h15 )

Mercado Municipal de Belém do Pará Divulgação Record TV Belém

Desde 1997, a Record TV Belém é uma das emissoras mais prestigiadas em atividade no norte do Brasil. Desde a inauguração, a preocupação da Record TV Belém é oferecer produtos de qualidade, que atendem às necessidades dos nossos telespectadores. Por isso, temos orgulho de acompanhar os grandes momentos do cotidiano no Pará, os acontecimentos, o esporte, campanhas democráticas e outros eventos.

Ao longo dos anos, ocorreram mudanças no jeito do paraense assistir televisão. Uma nova fase se iniciou. Com isso, a Record TV Belém ampliou sua programação local mantendo o jornalismo como carro-chefe e iniciou a formação de grandes feitos na história da TV paraense.

Ao longo destes mais de 22 anos, muitas marcas contam com a Record TV Belém e hoje ela totaliza parceiros/anunciantes nos 26 estados, mais o Distrito Federal, veiculando os mais diversos vídeos comerciais na nossa emissora. Essa parceria ajuda na aproximação com o telespectador, que além da programação nacional da Record TV, tem a oportunidade de acompanhar os acontecimentos locais com uma linguagem que valoriza a regionalização e os costumes.

Por tudo isso, a Record TV Belém é a emissora local que mais tempo disponibiliza para a exibição da programação regional. Com todo este histórico, há também a preocupação em estudar e entregar dados de audiência que ajudem o mercado a associar corretamente a marca. Aqui, mostraremos para você um pouco mais dessa Rede que está cada vez mais presente no dia a dia dos paraenses.

