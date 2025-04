Motoboy se arrisca em incêndio e salva moradores e cachorro no Rio de Janeiro

Um motoboy subiu no telhado de uma casa que pegava fogo e conseguiu salvar os moradores e o cachorro da casa, em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro. As imagens do helicóptero da RECORD mostram o homem com o animal no colo, em cima do telhado, enquanto os bombeiros ainda não haviam chegado. O socorro já chegou na casa e iniciou os trabalhos para conter as chamas.



